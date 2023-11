Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente, participa da convocação da CPI das ONG's

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa, nesta segunda (27), da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs, no Senado. Ela deve falar sobre a atuação de organizações não governamentais na Amazônia.

Marina iniciou a fala explicando que não compareceu no primeiro momento do convite em decorrência de não conseguir cancelar compromissos. "Quando fui convidada a comparecer nesta reunião, não houve uma recusa, como notifiquei à vossa excelência (Plínio Valério) e ao lider do governo. Como se tratava de um convite e eu tinha sido convocada na comissão de agricultura eu sabia que como convidada poderia ajustar uma outra data", disse a ministra.

A ministra já havia sido convidada para comparecer à CPI. Depois do seu não comparecimento, porém, os membros da comissão decidiram transformar o convite em convocação.

O requerimento para a convocação da ministra foi apresentado pelo senador Marcio Bittar (União-AC), relator da comissão. Bittar registra que, desde o início dos trabalhos, a CPI definiu que os convidados que se recusassem a comparecer seriam convocados, “decisão que contou com a anuência da totalidade dos membros da CPI”.