Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live

Estadão Conteúdo

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) desobedeceu as medidas cautelares que lhe foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e fez uma live em seu canal no YouTube nesta sexta-feira, 22. No vídeo, o parlamentar nega as acusações de vazamento de documentos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), diz que não saiu do País ilegalmente e mostra a tornozeleira eletrônica que está usando.

"Senador da República com tornozeleira eletrônica sem nenhum crime", disse ao levantar o pé e mostrar o dispositivo. "Senadores, isso aqui é um tapa na cara de vocês", completa o parlamentar.

Do Val lê, durante o vídeo, os casos em que o uso de tornozeleira eletrônica é permitido. Ele afirma que o dispositivo é previsto, dentre outros crimes, para envolvidos com tráfico de drogas, furto, estupro e agressão a mulheres, o que não seria o seu caso. O senador também defende que nunca foi condenado, por isso, não poderia usar o equipamento.

Em junho de 2023, Do Val foi alvo de uma operação da PF por divulgar documentos sigilosos da Abin. Em investigação, ele foi impedido de deixar o País. Porém, em julho, viajou aos EUA usando o seu passaporte diplomático e driblando o STF. Ao desembarcar no Brasil, em agosto, o senador foi alvo de medidas cautelares da Polícia Federal, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

"Eu fui para os Estados Unidos porque sou um cidadão livre e senador da República em exercício. Não cometi crime, não fui denunciado. E aí? Eu sigo a Constituição ou eu sigo Alexandre (de Moraes)?" questiona do Val no vídeo. Do Val também diz que teve seu passaporte foi recolhido, mas que não havia ordem que o impedisse de sair do País.

O senador ainda afirma que, quando estava no exterior, ele e sua filha tiveram seus CPFs e contas bancárias bloqueadas por Alexandre de Moraes. Após o ocorrido, ele afirmou que entrou em contato com Marco Rubio - secretário de Estado dos EUA - e comunicou as sanções que enfrentava.

"Eu fiz contato direto com o Marco Rubio e disse para ele o que tinha acabado de acontecer (bloqueio do seu Pix). Até então, Alexandre só tinha perdido o visto e não poderia entrar nos Estados Unidos. A equipe do Marco Rubio virou para mim no telefone, revoltados, posso mostrar depois o ódio que ficaram na hora, e falaram: 'Senador, amanhã ele será penalizado'. No dia seguinte, acordo com ele integrando a Lei Magnitsky", afirma Do Val. Ele ainda complementa: "Você (Moraes) não sabe com quem você se meteu" e diz que a queda do ministro está se aproximando.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em 13 de agosto, afirmou que a Casa analisava como recorreria ao STF a favor do senador. Uma possibilidade, era o Senado, em contrapartida a uma flexibilização das medidas cautelares contra Do Val, afastar o senador do mandato por seis meses.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MARCOS DO VAL/EUA/VIAGEM/MORAES/TORNOZELEIRA/LIVE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Marcos do Val contraria medidas do STF e mostra tornozeleira eletrônica em live

22.08.25 22h33

decisão judicial

Zambelli é condenada pela segunda vez pelo STF; pena é de 5 anos e 3 meses

A deputada do PL está detida na Itália por conta de pedido de extradição apresentado pelas autoridades brasileiras

22.08.25 22h33

Defesa de Bolsonaro diz que PF produziu 'peça política' e nega descumprir medidas

22.08.25 22h03

Malafaia pede passaporte de volta e diz não ser 'covarde, medroso e fujão'

22.08.25 22h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda