Márcio Miranda e Delegado Eguchi presidem Partido Renovação Democrática (PRD) no Pará 

O ex-deputado estadual Márcio Miranda, que presidiu a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), de 2013 a 2019; e Everaldo Jorge Martins Eguchi, mais conhecido como delegado Eguchi, já estão definidos, respectivamente, como presidentes dos diretórios estadual e municipal do Partido Renovação Democrática (PRD). E mais, Eguchi será o candidato à prefeitura de Belém nas Eleições Municipais de 2024.

As informações são de um dos organizadores do novo partido, Yan Miranda, da área de marketing. Ele informou que o grupo articulador da agremiação espera a publicação do registro oficial pela Justiça Eleitoral para lançar a logomarca e o layout do Partido Renovação Democrática.

"A única coisa já certa até agora é que a condução do PRD é do amapaense Kassyo Ramos. Ele assume a presidência nacional e decidiu pelo Márcio e o Eguchi. O Eguchi será o nosso candidato à Prefeitura Municipal de Belém", destacou Yan Miranda, que é sobrinho de Márcio Miranda.

O PRD foi oficialmente criado, no dia 9 deste mês de novembro, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovar a fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota, ambos com orientação política à direita.

Nova legenda busca afiliados no interior

Yan Miranda enfatizou que o novo partido já vinha sendo organizado há meses. “Agora que conseguimos o registro e temos a garantia do Fundo Eleitoral, vamos iniciar a estruturação do partido para termos chapa própria com nossos candidatos a prefeito em pelo menos 100 municípios paraenses. Vamos bater no desgaste do Edmilson (Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém)", disse Yan.

"O Fundo Eleitoral nos reservará R$ 22 milhões, ainda não discutimos com o presidente do partido, o Kássyo Ramos, mas ele é da região Norte e isso facilita para gente. O Pará será favorecido, o estado está com bastante visibilidade, vamos ter aí a COP 30 e toda essa questão sobre a Amazônia”, acrescentou ele.

No Pará, o PTB tem um único deputado estadual na Alepa, o deputado Bob Flay (PTB) e também um único na Câmara Municipal de Belém, o vereador João Coelho (PTB). O Patriota não tem representante na Alepa e conta com dois vereadores na CMB: Josias Higino e Salete Ferreira Souza, a Pastora Salete.

Na noite desta terça-feira (14), a Redação Integrada conversou com o vereador Josias Higino. Ele afirmou não ter interesse em passar para a nova legenda. “Estou insatisfeito com o partido, já estava uma coisa, digamos, desencontrada”, afirmou Higino, referindo-se ao Patriota.

Vereador do Patriota desiste de novo partido

Josias Higino está no segundo mandato na CMB. "Ainda não saiu o registro no Diário Oficial da Justiça Eleitoral, isso deve acontecer nos próximos dias, assim que ele for publicado, se abre a “janela partidária”, e pelo prazo de 30 dias, o vereador pode mudar de partido sem perder o mandato e farei isso, mas não para o PRD”, afirmou Higino. Ele disse estar conversando com representantes do PSD e PROS.