Anderson Torres tem perfil hackeado no Facebook e fotos são alteradas por montagens

O perfil do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres no Facebook foi invadido na última semana. Criminosos adicionaram à página várias montagens com o rosto do ex-ministro como médico.

A defesa do delegado da Polícia Federal (PF) informou a invasão da rede social ao relator do inquérito sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, ministro Alexandre de Moraes, já que Torres está proibido de usar as redes sociais.

“Na data de 24/04/2024, a defesa foi surpreendida com a notícia de que a conta do Peticionante na rede social Facebook foi hackeada e suas fotos do perfil alteradas por montagens absolutamente grosseiras, diga-se de passagem”, afirmaram os advogados em documento anexado ao processo, nesta terça-feira (30/04).

Nas imagens publicadas pelos criminosos, Torres aparece no lugar de um médico, mostrando um osso ao paciente. Em outra foto, Anderson Torres aparece com jaleco e braços cruzados.

A defesa informou a Moraes que a última postagem feita por Torres é de 31 de dezembro de 2022, antes de ter sido proibido de usar as redes. Essa foi uma das medidas alternativas à prisão determinadas por Moraes quando o ministro autorizou a soltura de Torres.

O ex-ministro da Justiça ficou preso por quatro meses. Ele era o secretário de Segurança Pública do DF no dia da invasão e depredação da sede dos Três Poderes, mas estava de férias nos EUA. Torres também é alvo da investigação sobre o planejamento de um suposto golpe.

Os advogados pediram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que determine ao Facebook o cancelamento definitivo da conta de Torres.