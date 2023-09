Ex-ministro Anderson Torres tem porte de armas cassado pela PF

A Polícia Federal (PF) cassou o porte de armas de Anderson Torres, delegado federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na sexta-feira (22), agentes da corporação estiveram na casa de Torres para recolher o armamento.

Ele é alvo de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) na corporação que apura a sua conduta quando ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de Janeiro, dias dos ataques às sedes dos três poderes, em Brasília.

Anderson Torres chegou a ser preso por suspeita de omissão no 8 de janeiro e foi solto no dia 11 de maio, depois de quatro meses detido. No PAD, a PF pede que ele devolva os salários recebidos no período em que estava preso. Atualmente, o ex-ministro cumpre medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.