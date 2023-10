Marcha contra a descriminalização do aborto é realizada em Belém nesta quinta-feira

Várias pessoas se reúnem, na manhã desta quinta-feira (12), Dia das Crianças, em uma mobilização contra o aborto, em Belém. A concentração, próxima à Escadinha do Cais do Porto, começou por volta de 8h e, daqui a pouco, os apoiadores devem sair em caminhada até a praça Batista Campos. Estão presentes membros da sociedade civil e representantes religiosos e políticos.

Mobilização ocorre também em outras cidades do Brasil e, segundo organizadores, é uma resposta à inclusão na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF) da ADPF 442, ação movida pelo PSOL que busca a descriminalização do aborto até a décima-segunda semana de gestação.

Entre os organizadores do evento está o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), que também é presidente estadual da sigla. Segundo ele, a manifestação é em favor da vida e da família. O parlamentar do Pará criticou ainda a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse que “quem legisla é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal”.

Andréa Mendes participa do ato (Thiago Gomes / O Liberal)

Dona de casa, Andréa Mendes, de 48 anos, compareceu ao ato nesta quinta-feira e defende que o aborto não pode ser realizado em nenhuma hipótese, nem mesmo quando a mulher foi vítima de violência sexual. “Tem que avaliar que é uma vida. A partir dos três meses, a criança já tem coração, já tem vida. Não pode acontecer isso. Sou contra o aborto”, declarou.

Pastora Patrícia Queiroz (Thiago Gomes / O Liberal)

A pastora Patrícia Queiroz, da Igreja do Evangelho Quadrangular, concorda. Ela diz que existem outras formas de se “resolver o problema” quando uma mulher engravida de forma indesejada, citando, por exemplo, a adoção. “Estar aqui pelas vidas, principalmente das crianças, é um dever nosso”, pontuou.