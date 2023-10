Marcha em Belém contra a descriminalização do aborto tem concentração na escadinha nesta quinta (12)

Nesta quinta-feira (12), está programada a "Marcha da Família. Não ao aborto e sim a vida. Não existe criança trans", coordenada pelo grupo denominado Marcha da Família Foro Conservador. Esse grupo, que já organizou protestos em 2021 após o início da pandemia em todo o país, contra o fechamento do comércio e das igrejas na época, agora se mobiliza para defender o que eles chamam de “valores da família tradicional conservadora”.

A manifestação terá início às 8h na escadinha do cais do porto, situada no início da avenida Presidente Vargas, em Belém, e seguirá com uma caminhada até a praça Batista Campos.

Os organizadores da marcha alegam que a iniciativa surge como resposta à inclusão da ADPF 442 na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF). A ADPF 442, movida pelo PSOL, busca a descriminalização do aborto até a décima-segunda semana de gestação. Lúcio Flávio Rocha, Coordenador Nacional do grupo, afirma que "temos observado atônitos diversas iniciativas que afrontam valores muito caros às famílias brasileiras, que são majoritariamente conservadoras e tradicionais. São diversas iniciativas de inversão de valores, como liberação de drogas, ideologia de gênero, censura, e agora a pauta de descriminalização de aborto. Resolvemos ir às ruas neste 12 de outubro, Dia das Crianças, como um grito de proteção às crianças, à vida e às famílias. Estamos convocando nossos núcleos estaduais em todo o país e outros movimentos para que saiam às ruas pacificamente com as suas famílias para manifestarmos a nossa voz".