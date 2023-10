Políticos de direita do Pará convocam manifestação contra o aborto 

Políticos de direita, no Pará, estão convocando famílias para participarem de uma manifestação na próxima quinta-feira (12), Dia das Crianças, denominada "Marcha da Família. ‘Não ao aborto e sim a vida. Não existe criança trans".

Um dos que apoia o movimento é o deputado federal Éder Mauro (PL/PA), assim como afirma a ala feminina do PL municipal, conforme explicou a presidente do PL Mulher, em Belém, Agatha Barra, na noite desta segunda-feira (9). A reportagem conversou com líderes de partidos de esquerda e não há manifestações contrárias à citada marcha programadas para Belém.

“O propósito da marcha é a liberdade. Todos estaremos juntos em defesa da nossa liberdade e nossos princípios. Será um dia marcante para a direita pois estaremos retornando às ruas em prol de uma luta tão importante que é a vida e a inocência de nossas crianças”, disse Agatha.

Ela informou que o deputado federal Éder Mauro, que é o presidente do PL no Pará, tem chamado as lideranças religiosas. “E o deputado estadual Rogério Barra (PL/PA) vem fazendo uma forte mobilização nas redes sociais”, disse a presidente do PL Mulher em Belém.

A manifestação terá concentração a partir das 8h, na escadinha do cais do porto, no início da avenida Presidente Vargas. O trajeto, segundo Ágatha, prevê a caminhada até a Praça Batista Campos.

"A convocação é nacional e toda a direita está unida, cada uma organizando em seus estados e fazendo as chamadas através de todas as redes sociais e reuniões presenciais. Vistam suas camisas e venham para a rua em defesa da sua liberdade, da sua família e da vida”, destacou Ágatha.

Ela acrescentou: “a marcha é para todos. As famílias estão se mobilizando para que todos participem. Pais, filhos, avós, crianças etc".