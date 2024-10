Manuela D'Ávila deixa PCdoB após 25 anos

A ex-deputada federal Manuela D’Ávila, deixou o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), do Rio Grande do Sul, após 25 de filiação. A saída seria, segundo ela, por “incompatibilidade ideológica”. O anúncio foi feito no dia 16 de outubro, durante o evento “O que a Esquerda Deve Fazer para Recuperar o Espaço Perdido?”, promovido pelo ICL Notícias. A ex-parlamentar agora segue se autodeclarando como uma mulher sem partido.

D’Ávila ingressou na carreira política pelo movimento estudantil, na União Nacional dos Estudantes (UNE) e entrou no partido nos anos 2000. Ela também é jornalista e proprietária da D’Ávila & Schaidhauer Consultoria e Comunicação. Entre as suas afirmações, ressalta a de que ainda não tem previsão de voltar a fazer parte de algum partido. "Toda vez que a gente abre uma mesa sobre como avançar na esquerda, a gente escuta: 'Estão ajudando o Bolsonaro'. Eu não estou", criticou sobre o cenário da política atual.

"Hoje eu sou uma mulher sem partido, por isso posso criticar todos eles", declarou durante o evento.

VEJA MAIS

Representando a sigla, conseguiu ser a vereadora mais jovem eleita de Porto Alegre, aos 23 anos, em 2004. Ela também chegou ao Congresso como a deputada mais votada do Brasil, com mais de 270 mil votos, superando a si mesma nas eleições de 2010, com cerca de meio milhão de votos. Também disputou a prefeitura da capital gaúcha três vezes.