Governo cria grupo de trabalho contra discurso de ódio, com Manuela d’Ávila e Felipe Neto

O Governo Federal cirou um grupo de trabalho (GT) com o objetivo apresentar “estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo”. Conforme portaria assinada pelo titular do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22), a ex-deputada Manuela d’Ávila (PCdoB), candidata à vice-presidência pela chapa de Fernando Haddad (PT) em 2018, irá presidir o grupo, que tem ainda o influenciador Felipe Neto entre os seus integrantes.

Ao todo, 29 pessoas participarão dos trabalhos, sendo cinco representantes do ministério e 24 da sociedade civil. Entre os nomes, estão também os da jornalista Patrícia Campos Mello, da antropóloga e pesquisadora Débora Diniz e do epidemiologista e professor Pedro Hallal.

Conforme a portaria, o GT deverá "assessorar o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania nas questões referentes ao discurso de ódio e ao extremismo; realizar estudos e discutir estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo; e propor políticas públicas de direitos humanos para combater o discurso de ódio e o extremismo”.