Manifestantes permanecem acampados em frente ao Comando do 8º BEC em Santarém após decisão de Moraes

Barracas montadas por manifestantes e apoiadores de Jair Bolsonaro ainda permancem montadas em frente ao ao quartel do 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC), em Santarém, no oeste do Pará, mesmo com a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para a 'desocupação e dissolução total', em 24 horas, de acampamentos montados em áreas militares em todo o país. As informações são do portal O Estado Net.

O acampamento em frente ao quartel do 8º BEC foi montado após o início dos atos de manifestantes que resultou no bloqueio de rodovias federais após os resultados do segundo turno das eleições presidenciais que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante esse período, apoiadores do ex-presidente têm se reunido em frente ao quartel do Exército em Santarém, agora em menor número, insistindo no pedido de intervenção no país e cobrando das Forças Armadas para que liderem um golpe militar.

Com as invasões aos prédios públicos em Brasília no último domingo (08), o ministro do STF determinou a imediata retirada de todos os acampamentos das áreas do Exército e decretou a prisão daqueles que resistirem à ordem judicial. Nesta segunda- feira (09), por volta de 09h00, ainda haviam alguns manifestantes resistindo à ordem de Moraes no município.

