Mais de 1 milhão e 300 mil famílias vão receber o Bolsa Família no Pará, o maior número no Norte

O governo federal investiu o total de R$ 2.628,411 no Programa Bolsa Família para a Região Norte, neste mês de agosto. Desse total, o Pará vai receber a maior parte dos recursos por ter o maior número de famílias beneficiadas. O estado tem 1.349.516 famílias beneficiárias do programa. O Amazonas vem em segundo lugar, com 656.316 famílias. Os números são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e os pagamentos começaram, nesta segunda-feira (19) e vão até o dia 30, a fim de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza.

Em Belém, são 175.512 famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, neste mês de agosto. Os investimentos do governo federal na capital paraense são de R$ 115.932.070,00, com um benefício médio, por família, de R$ 681,09. Além do Pará e Amazonas, a região Norte tem os seguintes números de famílias beneficiárias por estados, e nessa ordem, Tocantins com 157.095 famílias; Rondônia com 132.412 famílias; Acre com 131.983 famílias; Amapá com 122.359 famílias; e Roraima com 78.730 famílias.

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal, instituído pela Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023. No Brasil, 20,76 milhões de famílias vão receber o auxílio, que tem orçamento de R$ 14,12 bilhões neste mês. Uma série de iniciativas faz parte da soma do valor final: Benefício de Renda de Cidadania (BRC), Benefício Complementar (BC), Benefício Variável Familiar (BVF) e Benefício Extraordinário de Transição (BET).

Com o foco na infância e adolescência, o programa alcança mais de 16,48 milhões de crianças de zero a 11 anos e 7,73 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos. São 24,22 milhões de pessoas nessas faixas etárias, o que corresponde a 44,4% do total.

Neste mês, o Bolsa Família vai disponibilizar 58.079 Benefícios da Primeira Infância (BPI) em Belém. O valor é de R$ 150 e será destinado à famílias que têm em casa crianças com idade de 0 a 7 anos incompletos.

Veja alguns números do Bolsa Família no Pará:

*Valor total do benefício no Pará, na Primeira Infância é de R$ 93.324.975. O estado tem o total de 645.405 crianças com até 6 anos:

*Pará tem o total de 879.601 crianças e adolescentes com idade entre 7 a 16 anos incompletos

*Adolescentes de 16 a 18 anos incompletos são 247.259

*Gestantes são 83.871

*Cada beneficiário recebe o adicional de R$ 50, exceto nas famílias em regra de proteção que recebem metade do valor. Além disso, o novo modelo do programa garante R$ 142, para cada membro da família independente da idade.