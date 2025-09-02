Magistrados e advocacia prestigiam posse de Anete Penna como desembargadora do TJPA

Magistrados, advogados, autoridades civis e militares prestigiaram, no início da noite desta terça-feira (2), em Belém, a cerimônia de posse da nova desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, designada pelo Quinto Constitucional. A sessão solene foi aberta pelo presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Roberto Gonçalves de Moura, com a presença da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

A cerimônia no Plenário do Tribunal de Justiça do Pará, na avenida Almirante Barroso, materializou um ato histórico: pela primeira vez em 92 anos, uma mulher foi escolhida como desembargadora na vaga que cabe aos advogados, na Justiça paraense.

Cerimônia de posse da desembargadora Anete Penna no TJPA

Após a assinatura da posse, o desembargador presidente do TJPA concedeu à Anete Penna o grau Grã-Cruz da Medalha do Mérito Judiciário. Recém-empossado, também, como desembargador do TJPA (em 20 de agosto passado), César Bechara Nader Mattar Júnior foi quem saudou a entrada de Anete Penna ao desembargo. Ele fez uma fala emocionada, citou passagens da amizade longeva entre as suas famílias e destacou a capacidade técnica, mas sobretudo a ética e a moral de Anete.

O presidente da OAB Pará, Sávio Barreto, enfatizou a construção da campanha política da desembargadora no processo do quinto constitucional até à escolha do governador do estado. Anete Penna foi a mais votada entre todos os advogados candidatos, com 3.173 votos.

"Você tem toda autoridade para dizer que conversou com a advocacia do estado do Pará, mas conversou com profundidade”, disse Sávio Barreto, que fez um pedido a nova desembargadora: “Considerando que advogado sempre faz um pedido, eu quero te apresentar o meu primeiro pedido, já como desembargadora, pedir aqui, em nome de toda a advocacia: cuidar bem do contato e da escuta com a advocacia, abra esse espaço, reconstrua essa ponte”, disse Barreto.

A desembargadora Anete Penna afirmou, em discurso, que assume o desembargo consciente da responsabilidade pela luta da igualdade, da pluralidade. E disse que vai atuar para corresponder à confiança que as instâncias depositam nela.

"A Justiça me ensinou que casos não são números, são destinos, e cada decisão escreve de algum modo a biografia de alguém. Por isso, nesta Corte, tenho a consciência de que o poder de julgar não é privilégio. É uma prova diária de humildade. (...) Meu compromisso é ouvir com respeito, estudar com rigor e decidir com coragem”, destacou ela.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, compôs o dispositivo principal, ao lado de autoridades públicas, como o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Ribeiro; do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), Francisco de Melo, e representantes das Força Armadas, do Ministério Público do Estado e Defensoria Pública do Pará.