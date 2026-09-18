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Máfia do dendê no Pará: o que se sabe sobre operação em condomínios de luxo em Belém

Esquema que teria movimentado R$ 1 bilhão. Um dos investigados durante a operação Termidor da Polícia Federal jogou o celular pela janela

O Liberal
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Estão sendo analisados os indícios de irregularidades fiscais, como incompatibilidade entre a capacidade econômica declarada e a real dos principais investigados ()

Grupos empresariais com atuação na cadeia econômica de dendê no Pará estão na mira da Polícia Federal e da Receita Federal pela suposta prática de furto, receptação e comercialização ilícita do fruto do dendê, além de lavagem de capitais e de ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a atividade criminosa. As empresas teriam movimentado cerca de R$ 1 bilhão, entre valores lícitos e ilícitos.

Operação Termidor

Na quinta-feira (17), as investigações avançaram com a ‘Operação Termidor’, que cumpriu nove mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua, Castanhal e Tomé Açu, além de Indaiatuba (SP), autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da SJPA. Durante a ação, agentes foram a apartamentos em condomínios de alto padrão na capital paraense. 

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Veja as principais informações sobre a investigação

Quem está sendo investigado

O que está sendo apurado

  • Os grupos empresariais são suspeitos de furto, receptação e comercialização ilícita do fruto do dendê, além de lavagem de capitais e ocultação de bens, direitos e valores
  • Segundo as investigações, essas empresas movimentaram cerca de R$ 1 bilhão nos últimos quatro anos na cadeia econômica do dendê
  • A Receita Federal informou que parte dos valores movimentados não teria apresentado documentação fiscal e contábil suficiente para comprovar a origem e a destinação dos recursos
  • A investigação também aponta possível participação de servidores públicos e integrantes de grupos criminosos
  • Estão sendo analisados os indícios de irregularidades fiscais, como incompatibilidade entre a capacidade econômica declarada e a real dos principais investigados, movimentações incompatíveis com o faturamento das empresas e pagamentos a fornecedores ou beneficiários sem aparente relação com a atividade econômica da cadeia do dendê

Como foi a operação

  • Foram expedidos pela Justiça Federal nove mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, com medidas cumpridas em Belém, Ananindeua, Castanhal e Tomé-Açu, no Pará, e em Indaiatuba, em São Paulo.
  • A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 153 milhões em bens e valores
  • Foi determinada, ainda, a suspensão das atividades econômicas de 11 empresas investigadas
  • Participaram da operação 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
  • A atuação envolveu análises fiscais, patrimoniais e financeiras dos investigados
  • Documentos e equipamentos apreendidos durante a operação serão analisados juntamente com informações fiscais e bancárias
  • Um dos investigados, Luciano Rodrigues, controlador da Agronorte, LR Agro e LR Logística, jogou o celular pela janela durante as buscas no condomínio Edifício Village Moon, na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), em Belém
  • Os agentes também realizaram buscas nos edifícios Castelo Massimo, Malmo, Rio Mino e Lisse
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