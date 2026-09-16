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Entenda como foi a operação da PF que alcançou a CDP, encontrou R$ 1,2 milhão e prendeu uma pessoa

Também foram apreendidas joias e veículos de luxo durante a ação em Belém

O Liberal
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Investigado foi preso após ser encontrado em posse de mais de R$ 1,2 milhão em espécie (Divulgação / PF)

A Operação Sonar, deflagrada nesta terça-feira (15) pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), apura a atuação de uma suposta organização criminosa responsável pelo desvio de recursos públicos, exigência de vantagem indevida de fornecedores, direcionamento de contratações e lavagem de capitais na Companhia Docas do Pará (CDP), empresa pública federal sediada em Belém e vinculada ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

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Doze servidores públicos foram afastados do cargo e uma pessoa foi presa por não comprovar a origem de R$ 1,2 milhão em espécie encontrado durante a ação.

O que está sendo investigado

Investigadores apuram indícios de retenção de faturas de serviços comprovadamente prestados com exigência do pagamento de comissão em espécie para a liberação dos valores devidos, além do direcionamento de contratações, mediante situações emergenciais artificialmente criadas, em favor de empresas previamente ajustadas. 

Também há suspeita de ocultação e dissimulação do produto dos crimes por meio de sociedades sem estrutura operacional e de interpostas pessoas.

Como foi a operação

  • A PF cumpriu 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, em endereços residenciais, empresariais e institucionais. Um dos mandados foi cumprido na CDP
  • Foi determinado o afastamento de 12 servidores do exercício de suas funções públicas. Eles também ficaram proividos de acessar as dependências e os sistemas da empresa. 
  • A Justiça proibiu ainda o contato entre os investigados e com fornecedores
  • Também foi determinado o bloqueio patrimonial de R$ 17 milhões, voltado à recuperação de ativos e à garantia da reparação do dano ao erário; afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 35 investigados, pessoas físicas e jurídicas; e suspensão de contratos e de cessões de uso vinculados às empresas sob suspeita.
  • Durante a ação, foram apreendidas joias e veículos de luxo, cuja compatibilidade com os rendimentos declarados será objeto de apuração, além de documentos, dispositivos informáticos e mídias de armazenamento, que serão submetidos a perícia. 
  • Um investigado foi preso em flagrante pelo crime de lavagem de capitais, na modalidade de ocultação de valores. Com ele, os policiais encontraram mais de R$ 1,2 milhão em espécie, sem que o investigado comprovasse a origem lícita da quantia
  • Segundo a Polícia Federal, os valores e os bens apreendidos permanecem à disposição da Justiça Federal. 

Quais os crimes apontados

Os fatos são apurados, em tese, como:

  • Organização criminosa,
  • Peculato,
  • Concussão,
  • Corrupção passiva,
  • Crimes em licitações e contratos administrativos,
  • Falsidade ideológica e
  • Lavagem de capitais
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