Após problemas no avião, equipe de Zequinha Marinho nega desaparecimento do senador

O senador Zequinha Marinho passou por uma intercorrência aérea na tarde desta quinta-feira (17), enquanto se deslocava para Belém. Após a ausência do candidato ao Senado em um debate realizado por uma emissora local, na internet circularam informações de que a aeronave utilizada pelo candidato teria apresentado falhas e de que a equipe estaria com dificuldades para obter informações sobre o senador.

Em nota, assessoria de Zequinha Marinho nega que a equipe tenha ficado sem notícias do senador durante o deslocamento.

Em contato com a reportagem do Grupo Liberal, a equipe esclareceu que o que foi divulgado sobre as circunstâncias da ausência e sobre o suposto incidente “não corresponde exatamente ao ocorrido”.

Segundo a assessoria, a ausência no debate ocorreu em razão de uma “intercorrência relacionada ao deslocamento aéreo”, que não foi especificada, mas que impossibilitou a chegada do senador a tempo de participar do programa.