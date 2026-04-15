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Política

Lula: Vocês da construção civil deveriam mandar carta para senadores a favor de Jorge Messias

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sugeriu a empresários do setor de construção civil que se engajem na campanha pela indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). O chamado foi feito por Lula após um representante do setor fazer uma defesa enfática da indicação de Messias.

André Baía, diretor do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), discursou na reunião com Lula nesta quarta-feira, 15, a favor de Messias. Baía sugeriu que os representantes do setor da construção civil se engajassem na votação da indicação de Messias por ele ser um defensor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

"Quero fazer uma conclamação a todos nós nesta sala. No dia 29 deste mês, haverá uma sabatina, que é muito importante para guardarmos bem o FGTS para a finalidade para a qual foi criado, que é dar segurança financeira ou funcionário quando é demitido, mas também financiar habitação e casa própria", disse Baía.

O empresário disse desconhecer alguém no Judiciário "que entenda do FGTS tanto quanto Jorge Messias". Baía disse ter frequentado a mesma igreja de Messias na infância e que, apesar de ser de centro-direita, defendia sua indicação.

"Temos a chance de tê-lo dentro do STF. Será um grande guardião do FGTS na Suprema Corte. Não podemos perder essa oportunidade. Messias é um homem equilibrado, na infância fiz parte da igreja que ele também congregava, e acho que é obrigação de quem quer defender o FGTS até o dia 29 procure senadores para que possamos ser vitoriosos nessa sabatina. Eu sou de centro-direita, mas não posso perder diálogo com um homem como Jorge Messias", declarou.

Lula, então, apoiou o pleito. "Se você acredita nisso, penso que você deveria, junto com o seu setor, mandar uma carta para os 81 senadores, dizendo o que vocês imaginam do companheiro Messias, porque acho que ele tem tudo para ser um extraordinário ministro da Suprema Corte", respondeu o presidente.

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Palavras-chave

JORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/LULA/PEDIDO/APOIO/EMPRESÁRIOS
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