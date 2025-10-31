Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula vai se reunir com Lewandowski, Múcio, Sidônio e Messias para debater projeto antifacção

O PL antifacção, como vem sendo chamado pelo governo, traz mudanças numa série de legislações, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei de Execução Penal.

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta sexta-feira, 31, seus ministros para discutir o projeto de lei antifacção. A proposta estabelece punições mais rígidas para condenados por envolvimento com facções criminosas.

Participam da reunião com Lula os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, da Defesa, José Múcio, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. A reunião será no Palácio do Planalto, às 15h.

O PL antifacção, como vem sendo chamado pelo governo, traz mudanças numa série de legislações, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei de Execução Penal.

Prevê o estabelecimento de um novo tipo penal - "organização criminosa qualificada" -, o aumento de penas para líderes de organizações criminosas, a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas e a implementação de instrumentos para descapitalizar o crime organizado com maior agilidade.

O texto vinha sendo tratado pelo governo há algum tempo. Foi apresentado por Lewandowski em 22 de outubro, mas ganhou mais força com a megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho e a repercussão nacional do caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GOVERNO/LULA/LEWANDOWSKI/DEBATE/PL/ANTIFACÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Moraes autoriza visita de Nelson Piquet a Bolsonaro

No mesmo despacho, Moraes negou pela segunda vez o pedido de visita do deputado Gustavo Gayer (PL-GO)

31.10.25 16h04

PL antifacção

Lula vai se reunir com Lewandowski, Múcio, Sidônio e Messias para debater projeto antifacção

O PL antifacção, como vem sendo chamado pelo governo, traz mudanças numa série de legislações, como o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei de Execução Penal.

31.10.25 15h23

denúncia

Alexandre Silveira diz ter recebido 'ameaça eleitoral'

Para concorrer ao Senado, Silveira terá que deixar o governo em abril

31.10.25 13h13

PEC da Segurança: relator defende cooperação federal, mas é contra centralização em Brasília

31.10.25 11h23

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOVA SENTENÇA

TRE mantém condenação e inelegibilidade de Wlad Costa por violência política de gênero e extorsão

O recurso da defesa do ex-deputado foi negado nesta quarta-feira, 22

24.10.25 14h53

encontro

Trump se reúne com Lula, diz que pode avançar rápido sobre rever tarifaço e fala em acordos

Questionado no início se poderia rever o tarifaço sobre o Brasil ainda neste domingo, Trump disse que estavam abertos a "avançar rápido" nesta discussão.

26.10.25 8h18

Brasil

Moraes assume ação das favelas no STF e pede parecer ao Ministério Público

Ministro dá 24 horas para PGR se manifestar sobre as diligências pedidas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), após ação policial que resultou em 64 mortes no RJ

28.10.25 20h23

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda