Lula vai para a posse de Odair Cunha, novo ministro do TCU, nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar nesta quarta-feira, 20, da posse do novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Odair Cunha.

A cerimônia será às 14h30, no plenário da Corte de Contas.

Deputado do PT mineiro entre 2003 até maio deste ano, Odair foi nomeado após ser eleito pela Câmara dos Deputados, na vaga destinada para o Legislativo.

Ele ocupa a vaga deixada pelo ministro aposentado Aroldo Cedraz.