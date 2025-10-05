Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Presidente Lula divulgou em suas contas nas redes sociais registros de sua ida ao show de Bethânia

Estadão Conteúdo
fonte

Janja, Maria Bethânia e Lula (Instagram @lulaoficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao show da cantora Maria Bethânia na noite de sábado, 4, em São Paulo. Estava acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Lula divulgou em suas contas nas redes sociais registros de sua ida ao show de Bethânia. Também aparecem nas imagens o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e sua namorada, Rita Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional, e o fundador e coordenador do Grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho.

O fotógrafo de Lula e secretário de Audiovisual da Secretaria de Comunicação Social, Ricardo Stuckert, esteve presente e fez os registros da participação de Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve presente junto da sua esposa, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad.

O presidente entregou a Bethânia um buquê de flores e posou para fotos ao seu lado. Entregou um bilhete escrito à cantora, lido por Janja: "Querida Bethânia, é com imensa alegria que venho ouvir a mais extraordinária cantora brasileira. Com amor, Lula e Janja".

O show foi realizado na casa de espetáculos Tokio Marine Hall. Lula acompanhou o show ao lado de Janja em um andar superior, de frente ao palco. Um dos registros divulgados pelo presidente mostra presentes no local gritando "olê olê olê olá, Lula" em direção ao presidente.

Lula passou o fim de semana em São Paulo. Chegou à capital paulista na noite de sexta-feira, 3. Não teve compromissos públicos. A expectativa é de que ele retorne a Brasília neste domingo, 6.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/JANJA/MARGARETH MENEZES/SP/SHOW/BETHÂNIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

internet

AGU notifica Meta por medidas contra venda de produtos usados na falsificação de bebidas destiladas

A notificação foi feita no momento em que o governo adota medidas para combater a adulteração de bebidas alcoólicas por metanol

05.10.25 16h19

registros

Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Presidente Lula divulgou em suas contas nas redes sociais registros de sua ida ao show de Bethânia

05.10.25 15h18

ministro do turismo

Caiado: União Brasil se reunirá na 4ª feira para decidir sobre expulsão de Celso Sabino

Anúncio foi feito neste domingo (5) pelo governador de Goiás

05.10.25 13h58

DECISÃO

Alexandre Frota perde mandato de vereador após condenação por associar Jean Wyllys a pedofilia

Eleito em 2024 pelo PDT, Frota está licenciado do mandato na Câmara Municipal porque ocupa o cargo de secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Cotia.

04.10.25 20h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

PRESIDÊNCIA

Lula no Pará: veja as visitas do presidente a Belém e Breves esta semana

Presidente vistoria obras em Belém e Breves para preparar a cidade para a COP30 e anuncia retomada de projetos de educação na Ilha de Marajó

30.09.25 18h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda