Lula vai a show de Maria Bethânia em SP ao lado de Janja e Margareth Menezes

Presidente Lula divulgou em suas contas nas redes sociais registros de sua ida ao show de Bethânia

Estadão Conteúdo
fonte

Janja, Maria Bethânia e Lula (Instagram @lulaoficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao show da cantora Maria Bethânia na noite de sábado, 4, em São Paulo. Estava acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Lula divulgou em suas contas nas redes sociais registros de sua ida ao show de Bethânia. Também aparecem nas imagens o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e sua namorada, Rita Nolasco, procuradora da Fazenda Nacional, e o fundador e coordenador do Grupo Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho.

O fotógrafo de Lula e secretário de Audiovisual da Secretaria de Comunicação Social, Ricardo Stuckert, esteve presente e fez os registros da participação de Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve presente junto da sua esposa, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad.

O presidente entregou a Bethânia um buquê de flores e posou para fotos ao seu lado. Entregou um bilhete escrito à cantora, lido por Janja: "Querida Bethânia, é com imensa alegria que venho ouvir a mais extraordinária cantora brasileira. Com amor, Lula e Janja".

O show foi realizado na casa de espetáculos Tokio Marine Hall. Lula acompanhou o show ao lado de Janja em um andar superior, de frente ao palco. Um dos registros divulgados pelo presidente mostra presentes no local gritando "olê olê olê olá, Lula" em direção ao presidente.

Lula passou o fim de semana em São Paulo. Chegou à capital paulista na noite de sexta-feira, 3. Não teve compromissos públicos. A expectativa é de que ele retorne a Brasília neste domingo, 6.

