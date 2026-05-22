Lula tem 47% e Flávio 43% no segundo turno, aponta pesquisa

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 22, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto no segundo turno contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL), o que significa empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

Ambos também oscilaram no limite da margem de erro. Na última rodada, realizada na semana passada, Lula e Flávio tinham 45%.

Aquele levantamento teve a maior parte das entrevistas realizadas antes da revelação do áudio de Flávio pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro (PL), publicado pelo site The Intercept.

Agora, as entrevistas do Datafolha foram realizadas entre os dias 20 e 21 de maio. Foram 2.004 pessoas entrevistadas pessoalmente. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-07489/2026.

Segundo o Datafolha, Lula venceria tanto Romeu Zema (Novo) como Ronaldo Caiado (PSD) no segundo turno por 48% a 39%. Em ambos os cenários, são 2% de indecisos e 11% de brancos e nulos.

Lula abre vantagem no primeiro turno

No primeiro turno, Lula abriu vantagem sobre o pré-candidato do PL. Na semana passada, o presidente tinha vantagem numérica de três pontos percentuais e o placar era de 38% a 35%. Agora, porém, a diferença subiu para nove pontos: Lula oscilou positivamente para 40% e Flávio caiu para 31%.

No segundo pelotão, Caiado marcou 4%, Zema, Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP) têm 3% cada.

Augusto Cury (Avante) registrou 2%. Aldo Rebelo (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) têm 1%. Hertz Dias (PSTU) não pontuou. Os indecisos foram 3% e eleitores que responderam que votariam em branco, nulo ou nenhum somaram 9% - mesmo porcentual da pesquisa anterior.

Michelle no lugar de Flávio

O instituto também testou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como candidata no lugar de Flávio. Ela teve desempenho semelhante ao do enteado no segundo turno contra Lula, mas pior no primeiro turno.

De acordo com o Datafolha, Michelle perderia para Lula por 48% a 43% em um eventual segundo turno, com 8% de brancos e nulos e 1% de indecisos.

No primeiro turno, ela registrou 22% contra 41% do petista. Neste cenário, Zema sobe para 6% e Caiado oscila para 5%. Indecisos vão para 4% e os que votariam em branco, nulo ou nenhum saem de 9% para 12%. Os demais pré-candidatos não sofrem alteração.