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Política

Datafolha: Sem Flávio em 1º turno, Lula tem 41%, Michelle 22%, Zema 6%, Caiado 5%, e Renan 3%

Votos em branco, nulos ou nenhum somam 12%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 4%

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em um cenário de 1º turno sem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta sexta-feira, 22.

Na simulação, o petista registra 41% das intenções de voto, seguido pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 22%, e pelo ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 6%. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) tem 5% e empata tecnicamente com Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP), ambos com 3%.

Augusto Cury (Avante) chega a 2%, enquanto Rui Costa Pimenta (PCO), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Aldo Rebelo (DC) têm 1%, cada. Hertz Dias (PSTU) não pontuou. Votos em branco, nulos ou nenhum somam 12%. Já os eleitores que afirmaram não saber são 4%.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, em 139 cidades, de quarta, 20, a quinta-feira, 21. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/CENÁRIO
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