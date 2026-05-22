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Política

Datafolha: Em 2º turno, Lula tem 48%, e Zema oscila para baixo, com 39% das intenções de voto

Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos eram 13% na pesquisa de 13 de maio e agora somam 11%

Estadão Conteúdo
fonte

Lula e Romeu Zema (Ricardo Stuckert / PR | Instagram @romeuzemaoficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou levemente a vantagem sobre o ex-governador Romeu Zema (Novo) em um eventual 2º turno da eleição presidencial, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta sexta-feira, 22.

Segundo o levantamento, em uma semana, o petista subiu de 46% para 48% na disputa com o mineiro, que oscilou 1 ponto percentual para baixo, de 40% para 39%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos eram 13% na pesquisa de 13 de maio e agora somam 11%. Já os eleitores que afirmaram não saber permaneceram em 2%.

O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, em 139 cidades, de quarta, 20, a quinta-feira, 21. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/LULA/ZEMA
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