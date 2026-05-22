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Política

Andrei Roman sobre Flávio e Vorcaro: Mais fácil desacreditar pesquisa que encarar realidade

As intenções de voto em Flávio caíram 5,4 pontos porcentuais no primeiro turno e seis pontos em um eventual segundo turno, de acordo com a pesquisa

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro (Instagram @flaviobolsonaro | Divulgação)

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, avaliou nesta sexta-feira, 22, que o áudio em que Flávio Bolsonaro (PL) pede dinheiro ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não contaminou o resultado da pesquisa presidencial do instituto divulgada nesta semana. Segundo Roman, o bolsonarismo preferiu atacar a credibilidade do levantamento a encarar os dados.

As intenções de voto em Flávio caíram 5,4 pontos porcentuais no primeiro turno e seis pontos em um eventual segundo turno, de acordo com a pesquisa. Com isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou a liderar a disputa contra Flávio no segundo turno e ampliou a vantagem no primeiro. Após a divulgação do levantamento, o cientista político foi atacado nas redes sociais por bolsonaristas.

Na semana passada, foram divulgadas conversas entre o senador e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, nas quais Flávio pediu recursos para a produção de um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, pai dele.

Roman explicou que a AtlasIntel decidiu medir, diante da repercussão do áudio, se trechos específicos da gravação poderiam melhorar ou piorar a percepção dos eleitores sobre Flávio Bolsonaro. Segundo ele, a pesquisa avaliou o impacto de elementos como menções a Deus, o pedido de ajuda para um projeto ligado ao pai e a forma como Flávio tratou Vorcaro, a quem chamou de "irmão" e "irmãozinho".

"Foi uma coleta complementar à pesquisa principal e, portanto, não houve nenhum tipo de contágio sobre o cenário, sobre os resultados que a gente mediu", afirmou o CEO ao longo de painel do Fórum Esfera 2026, em Guarujá (SP).

Segundo Roman, a AtlasIntel usou uma ferramenta chamada Atlas VRC, normalmente aplicada para medir o impacto de propagandas comerciais sobre audiências. De acordo com ele, o recurso também é usado, em alguns casos, para analisar o debate político, como debates eleitorais, lives e entrevistas, identificando quais elementos do discurso despertam reações mais positivas ou negativas nos eleitores em tempo real.

"Existe uma resistência dentro do bolsonarismo hoje de entender que, de fato, esse foi um episódio muito negativo e tem um impacto", continuou Roman, salientando que são ocorrências características de cenários eleitorais de forte polarização como o Brasil atual. "O mais fácil, então, é buscar tirar um pouco da credibilidade da pesquisa do que encarar uma realidade política."

*Os repórteres viajaram a convite do Esfera Brasil

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO/VORCARO/EFEITOS/ANDREI ROMAN
Política
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