O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula sobre Bolsonaro: 'Ô cara de pau, se defenda! Mostre que você é inocente'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, 8. O petista afirmou que o antecessor está tendo direito a ampla defesa no processo em que é acusado de golpe de Estado e ironizou a campanha pela anistia antes da conclusão do processo: "Ô cara de pau, se defenda! Mostre que você é inocente".

As declarações foram feitas em Porto Velho (RO), onde Lula participa de cerimônia para anunciar investimentos do governo federal no Estado. Fazem parte do pacote a nova etapa do programa Luz para Todos, o lançamento da ponte binacional entre Guajará-Mirim e a Bolívia e a entrega de títulos fundiários e criação de assentamentos da reforma agrária. O presidente da Bolívia, Luis Arce, também participou do evento.

Em seu discurso, o petista afirmou que Bolsonaro está tendo a presunção de inocência que ele alega não ter tido em seus processos na Lava Jato. "O cidadão que está sendo julgado e aqueles que estão fazendo o impeachment de um ministro da Suprema Corte pois está julgando ele, deveriam aprender o seguinte: ele está tendo o que eu não tive".

Lula também ironizou a postura de Bolsonaro em relação ao processo. "Ao invés de ficar choramingando pelos cantos: 'Ah, eu tô doente' (...) Aí vai os filhos: 'Ele está chorando, ele está nervoso'. Seja homem. Crie vergonha. E responda pelo que você fez", disse Lula.

O chefe do Executivo voltou a criticar o presidente americano Donald Trump, afirmando que ele precisa aprender que soberania é um direito sagrado. "A gente não se mete na Corte deles (Estados Unidos)", disse.

Lula reafirmou que não busca "briga" com o presidente americano e comparou a situação do Brasil com uma mulher que busca independência financeira. "Trump, nós não queremos briga. Nós queremos independência e ser donos do nosso nariz. Porque a mulher, se ela tiver uma profissão, ela vai para o mercado de trabalho. Ela vai poder pagar alguém para tomar conta do filho dela. E ela não vai aceitar morar com uma pessoa que não trata ela bem, que não respeite ela. Uma mulher não deve morar com uma pessoa atrás de um prato de comida", disse o presidente.

Lula voltou a criticar o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmando que ele será cassado pela atuação nos Estados Unidos e comparou com seus familiares no episódio em que foi preso na Lava Jato. "Veja se vocês viram algum filho meu chorando pelos cantos quando eu fui preso? Alguém viu algum filho meu chorando? Você viu algum filho meu ir na Bolívia pedir para o Arce invadir o Brasil? Você viu um filho meu ir nos Estados Unidos? Não. Sabe por quê? Porque eu ensinei meus filhos a ter vergonha na cara, a ter caráter e a respeitar o País", disse.

