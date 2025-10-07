Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros

Sabino entregou uma carta de demissão para Lula há duas semanas, mas ainda não deixou o Turismo

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 7, que o União Brasil e o PP agem com "pequenez" ao pressionarem pela saída dos ministros André Fufuca (Esporte), Celso Sabino (Turismo) da Esplanada. Segundo o presidente, os partidos querem atrapalhar os auxiliares que fazem um bom trabalho no Executivo.

"Se essas coisas estão dando certo, por que mexer? Tem essa pequenez de achar que atrapalhar um ministro que está fazendo um bom trabalho e deixar de ser ministro, por quê? Por raiva? Por inveja? Por disputa política?", questionou o presidente.

Lula também disse que vai conversar com Fufuca e manifestou não desejar que ele deixe o cargo. O PP quer que ele saia do comando do Esporte até o final desta semana. Já Sabino entregou uma carta de demissão para Lula há duas semanas, mas ainda não deixou o Turismo. Como mostrou a Coluna do Estadão, ele optou por permanecer no Executivo e confrontar o União Brasil.

"Eu quero conversar com o Fufuca, eu não quero que ele saia, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, eu acho que é o equívoco do PP querer expulsar o Fufuca, da mesma forma que eu acho que é o equívoco do União Brasil querer, saber expulsar o Sabino, uma bobagem. Mas, de qualquer forma, eu vou conversar com ele, eles são deputados, eles têm mandato, eles sabem também o que decidir, tem maioridade para isso", disse o presidente.

O presidente também mandou recados para a oposição ao governo, afirmando que não vai implorar para que partidos fiquem do lado dele no ano que vem. Como mostrou o Broadcast Político, diretórios do Nordeste de partidos do Centrão devem abrir dissidências para apoiar Lula na região Nordeste.

"Quando chegar a época das eleições, cara, cada um vai para o canto que quiser, eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo, vai estar comigo quem quiser estar comigo, eu não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado, não, vai ficar comigo quem quiser, quem quiser ir para o outro lado que vá", declarou Lula.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UNIÃO BRASIL/PP/MINISTROS/PRESSÃO/LULA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

protesto

Bolsonaristas fazem ato por anistia na Esplanada dos Ministérios

A realização durante um dia útil já denota que não haverá grandes massas em Brasília

07.10.25 17h58

Tradição

Projeto prevê que 'castanha-do-Pará' seja o nome oficial da amêndoa amazônica

Proposta visa preservar a denominação tradicional do fruto após sanção de lei que conferiu o título de capital nacional à "castanha-do-Brasil" no Acre

07.10.25 17h44

'atrapalhando'

Lula reclama de 'pequenez' do União e do PP ao pressionarem por saída de ministros

Sabino entregou uma carta de demissão para Lula há duas semanas, mas ainda não deixou o Turismo

07.10.25 17h43

justiça

Conselho de Ética instaura processos contra deputados por motim em reação à prisão de Bolsonaro

Deputados do Novo contestaram a decisão de juntar as representações em uma só

07.10.25 15h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

PRESIDÊNCIA

Lula no Pará: veja as visitas do presidente a Belém e Breves esta semana

Presidente vistoria obras em Belém e Breves para preparar a cidade para a COP30 e anuncia retomada de projetos de educação na Ilha de Marajó

30.09.25 18h43

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda