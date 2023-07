Lula reativa Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e entrega honraria a pesquisadores; veja

A cerimônia de reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), realizada nesta quarta-feira (12), no Palácio do Planalto, em Brasília, conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por meio do Twitter, o petista comemorou a reativação do órgão: "Não existe futuro melhor para o Brasil sem investimento na ciência. Estamos retomando a valorização que nossos pesquisadores e pesquisadoras merecem!", disse. "Basta de negacionismo", afirmou, em outro tweet. Confira:

No dia da Ciência e do Pesquisador, retomaremos o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, principal órgão do governo de debate com a comunidade científica. Não existe futuro melhor para o Brasil sem investimento na ciência. Estamos retomando a valorização que nossos… — Lula (@LulaOficial) July 12, 2023

Hoje retomamos o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e condecoramos com a Medalha do Mérito Científico algumas das mentes mais brilhantes de nosso país. Mas o real significado desse evento vai muito além de atos formais. Estamos reunidos aqui hoje para dizermos, em alto e… — Lula (@LulaOficial) July 12, 2023

O evento também tem imposição de medalhas de Ordem Nacional do Mérito Científico. Entidades e pesquisadores que tiveram protagonismo durante a pandemia da covid-19 recebem uma premiação. E, ainda na solenidade, Lula assina decreto que convoca a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para o primeiro semestre de 2024.

Veja os nomes dos agraciados, como mostra o Diário Oficial da União:

Luiz Pinguelli Rosa, in memoriam, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Marco Americo Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional

Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, professor titular da Universidade Estadual de Campinas

Stevens Kastrup Rehen, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Marcelo Marcos Morales, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Renato Sérgio Balão Cordeiro, professor titular da Fundação Oswaldo Cruz

Adele Schwartz Benzaken, diretora do Instituto Leônidas e Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz

Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, especialista em saúde pública doInstituto Leônidas e Maria Deane da Fundação Oswaldo Cruz

Maurício Lima Barreto, professor emérito da Universidade Federal da Bahia

Maria Teresa Fernandez Piedade, pesquisadora titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Maria Stela Grossi porto, in memoriam, professora emérita da Universidade de Brasília

Silvio Crestana, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Carlos Alfredo Joly, professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas

Isaac roitman, professor emérito da Universidade de Brasília

Ricardo Magnus Osório Galvão, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Academia Brasileira de Letras

Academia Nacional de Medicina

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo]

Museu Paraense Emílio Goeldi

Conselho

Reativado nesta quarta, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia é um órgão de assessoramento ao presidente da República, como uma espécie de fórum de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo sobre a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. A última reunião ocorreu em 1º de agosto de 2018.