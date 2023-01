Lula precisou acionar um chaveiro para entrar no Planalto no dia 31; entenda

A jornalista Natuza Nery noticiou que algumas áreas da sede oficial do governo federal, o Palácio do Planalto, estavam fechadas e as chaves haviam sido levadas, o que impossibilitou, em um primeiro momento, no dia 31, a entrada da equipe do governo que tomaria posse no dia seguinte. As informações são da O Globo.

De acordo com informações do blog da jornalista, integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixaram parte da sede oficial do governo brasileiro trancada e não disponibilizaram as chaves ao sucessor.

As salas fechadas foram percebidas, segundo apurou a jornalista, no sábado (31), às vésperas da cerimônia de posse de Lula em Brasília.

A equipe designada para preparar o Planalto para a cerimônia de subida da rampa e discurso no Parlatório foi à sede do governo para saber se estava tudo certo.

Quando os encarregados se dirigiram para o terceiro andar, onde está localizado o gabinete presidencial, perceberam que porta estava trancada.

A equipe foi autorizada a chamar um chaveiro no último dia do ano para que a porta fosse aberta e a equipe entrasse no cômodo.