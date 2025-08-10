Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nas redes sociais neste domingo, 10, o momento de plantio de uma muda de baobá no terreno do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília. Segundo Lula, a ideia é que a planta faça com que futuros ocupantes de seu cargo tenham "juízo".

"Nós damos de presente para a mãe natureza uma nova planta para a nossa morada, que é chamada baobá, que tem muita história e muito da ancestralidade do nosso povo africano. Essa daqui é um símbolo de vida, de resistência, muita força, saúde e alegria", disse o presidente.

"Espero que essa baobá floresça aqui no Palácio da Alvorada, cresça para fazer com que as pessoas que venham morar aqui tenham juízo, compromisso e a disposição de ajudar o Brasil a crescer para ficar do mesmo tamanho que vai ficar essa planta", afirmou. Os baobás podem atingir até 30 metros de altura e ter troncos com até sete metros de diâmetro.

"Cada vez que alguém encostar nessa árvore, ele vai ficar sair daqui mais ajuizado. É para isso que estamos plantando ela aqui", acrescentou.

Mais cedo, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou um vídeo ao lado de Lula no Instagram em que falam sobre frutas diversas. O presidente comenta que os pés de caju do Palácio "não dão caju" e pede que pessoas enviem mudas de cajueiro novas, assim como de sapotizeiro e umbuzeiro.

"Vou plantar tudo aqui para quem vier a morar no Alvorada tenha fartura de frutas do Nordeste para comer", explicou. Em seguida, destacou, em bom humor: "Mas também não poso receber mais do que tem terra para plantar aqui".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/ALVORADA/BAOBÁ/PLANTIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

10.08.25 19h48

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

10.08.25 17h33

DIA DOS PAIS

Flávio Bolsonaro lamenta não poder postar foto com o pai neste domingo

No vídeo endereçado ao pai, o senador também lamenta que o pai não possa ver o vídeo.

10.08.25 16h58

ELEIÇÕES 2026

Kassab: Tarcísio pode ser o único nome de centro-direita para as eleições presidenciais

Na visão do ex-ministro, Tarcísio concorreria a uma pré-candidatura se houver um cenário favorável politicamente.

10.08.25 16h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda