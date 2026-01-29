Capa Jornal Amazônia
Lula passa por exames pré-operatórios para cirurgia de catarata que acontece nesta sexta-feira

Nesta tarde, o presidente segue rotina de trabalho na Granja do Torto

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por uma cirurgia de catarata no olho esquerdo nesta sexta-feira, 30, segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República. Na manhã desta quinta-feira, 29, o petista passou por exames pré-operatórios para realizar o procedimento. Nesta tarde, o presidente segue rotina de trabalho na Granja do Torto.

Lula passou por outros dois procedimentos durante seu terceiro mandato, que teve início em 2023. Ainda em 2023, ele realizou uma infiltração na região do quadril com o objetivo de amenizar dores decorrentes de uma artrose. Também conhecido como osteoartrose, esse problema é caracterizado pelo desgaste das cartilagens articulares, que são os tecidos que revestem a extremidade dos ossos.

Em dezembro de 2024, Lula foi operado às pressas após sentir dores de cabeça. Uma ressonância magnética identificou uma hemorragia intracraniana, decorrente de um acidente domiciliar sofrido em outubro. Ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem do hematoma e ficou internado na UTI.

Em fevereiro do ano passado, o presidente passou por exames de rotina que constataram resultados dentro da normalidade. Segundo o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente, ele estava ótimo. "É a rotina dele há décadas. Ele sempre faz (os exames) em novembro, mas adiou por causa do acidente", afirmou o médico.

