Lula participa de reunião Conselho de Campeões da Aliança contra a Fome e a Pobreza, em Roma

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da reunião do conselho de criadores da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, em Roma, nesta segunda-feira, 13. O colegiado, que é uma iniciativa brasileira, foi ratificado no ano passado durante a reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Durante a abertura da reunião, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias fez um rápido discurso como o representante brasileiro no conselho administrativo da Aliança. Por parte da Espanha, a secretária de Estado de Cooperação Internacional, Eva Granados, também discursou. Lula por sua vez, não fez uma fala pública.

Nesta segunda Lula também vai se encontrar com Pietro Labriola, CEO mundial da TIM, e Matteo Del Fante, CEO da Poste Italiane, na Embaixada do Brasil em Roma. Na sequência, participa da Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Ele se reúne também com o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, também na sede da entidade.

O presidente participa também da sessão de abertura do Fórum Mundial da Alimentação da FAO. Ele também fará uma visita aos escritórios do mecanismo de apoio da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Também está prevista uma reunião bilateral com o chefe de Governo de Bangladesh, Muhammad Yunus. Ele deve deixar Roma ainda nesta segunda-feira.

Na manhã desta segunda na Itália - madrugada no Brasil - Lula se reuniu pela primeira vez com o Papa Leão XIV, na Cidade do Vaticano. Nas redes sociais, o presidente afirmou que a conversa com Sua Santidade girou em torno de temas como a fé, o Brasil e os imensos desafios que o mundo impõe.

"Parabenizei o Santo Padre pela Exortação Apostólica Dilexi Te e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres. Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos. Relatei ao Papa minha relação de extrema proximidade com religiosos brasileiros como Dom Paulo Evaristo Arns, Dom Hélder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, Pedro Casaldáliga e o atual presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. E o quanto foi importante para minha formação a convivência com as Comunidades Eclesiais de Base", disse Lula.

