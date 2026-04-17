Lula: governo vai 'trabalhar muito' na regulação de plataformas que causem dano à democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 17, que o governo vai "trabalhar muito" para regular plataformas que "causem dano à democracia". O presidente, que está em viagem à Espanha, disse também que a medida é necessária para impedir uma "intromissão de fora", em especial neste ano eleitoral.

"O aumento da violência também está vinculado à propagação do discurso do ódio na internet. O mundo virtual se tornou um ambiente tóxico que afeta a saúde mental dos nossos jovens", afirmou.

O presidente afirmou ainda que a regulação de "tudo que for digital" é um gesto de defesa da soberania nacional. Segundo ele, não se deve tratar como normal ou liberdade de expressão o que chamou de "indústria da mentira e do ódio".

Para Lula, as big techs vão instituir uma "era do colonialismo digital" se não tiver regras. Além disso, ele voltou a defender a necessidade de tratar como crime virtual todo delito previsto em situações fora das redes.

"Sem regras, as big techs vão instituir a era do colonialismo digital. Nossos dados são extraídos, monetizados e usados para concentrar poder político e econômico em um punhado de bilionários", disse.

Lula também declarou que as apostas digitais estão entre os fatores responsáveis pelo endividamento da sociedade. No Brasil, Lula disse que, por ele, o governo baniria as bets do País, mas que isso deve ser discutido pelo Congresso Nacional.