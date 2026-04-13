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Política

Eduardo Bolsonaro 'atrapalha' e direita deve focar em Lula, diz Ciro Nogueira

Eduardo tem criticado publicamente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem acusa de dar pouco apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Estadão Conteúdo
fonte

Ciro Nogueira (Pedro França/Agência Senado)

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), declarou nesta segunda-feira (13) que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) "atrapalha" a direita. A afirmação ocorre devido às disputas internas travadas pelo parlamentar, que o desviam do combate ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eduardo Bolsonaro tem criticado publicamente o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele acusa Ferreira de oferecer pouco apoio à eventual candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

"Acho que atrapalha hoje em dia. O Eduardo, tenho um respeito, é um querido amigo, uma pessoa que tem a sua representatividade", disse Ciro Nogueira. "Agora, nosso adversário aqui deste campo não é o Nikolas, não é o Eduardo, não são as pessoas que estão nessas discussões."

Foco na gestão e não em disputas internas

O dirigente do PP continuou: "Nosso adversário é o atraso do nosso País, é esse governo que não representa o que queremos para o futuro e acho que nós devemos centrar forças nisso". A declaração foi dada durante o evento HBR Summit Brasil 2026: Healthcare Management, em São Paulo.

Segundo o senador, a direita precisa retomar o foco em pautas essenciais para o Brasil. Ele citou segurança, saúde, educação e competitividade, buscando reduzir a polarização e as "discussões inúteis".

A fala de Ciro Nogueira acontece enquanto a federação PP-União Brasil discute seu posicionamento estratégico para as eleições de 2026. O grupo mantém interlocução com o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente.

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