Lula: ‘Forças Armadas não são poder moderador’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em encontro com jornalistas nesta quinta-feira (12), que as Forças Armadas devem seguir o que determina a Constituição. "As Forças Armadas não são poder moderador como pensam que são. Elas têm papel na Constituição, que é defesa do povo brasileiro e da soberania contra possíveis inimigos externos. Está definido na Constituição e é isso que quero que façam bem feito", declarou Lula. As informações são da Agência Estado.

O presidente disse que espera ter uma "relação civilizada" com os militares. "Eu convivi por oito anos muito bem com as Forças Armadas", declarou o presidente. "Eu não tenho má imagem das Forças Armadas".

"Vamos normalizar esse país, com cada um cumprindo a sua função", acrescentou. "É o Congresso votar sem precisar de orçamento secreto, é o presidente da República executar o Orçamento tal como foi aprovado, de acordo com orientações e cumprimento do TCU. E as Forças Armadas cumprirem seu papel. Sou contra a judicialização da política e politicagem do Judiciário. Se cada um voltar a cumprir suas funções, esse país volta a viver tranquilo", declarou Lula.