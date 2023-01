Lula se reúne com Tarcísio de Freitas e cita frase que nomeou coligação de Bolsonaro nas eleições

Na última quarta-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Logo após o encontro, o petista publicou foto com o ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (PL) e citou uma frase que foi o nome da coligação do ex-mandatário na campanha eleitoral de 2022: "Pelo bem do Brasil". As informações são do G1.

Confira o registro:

Conversei hoje com o governador de São Paulo, @tarcisiogdf. Na campanha, falei que respeitaria e trabalharia com todos os governadores, pelo bem do Brasil. É o que estamos fazendo.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/SI9B09OBGm — Lula (@LulaOficial) January 11, 2023

Também participaram da reunião os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil), além do secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab.

Tarcísio informou, após a reunião, que destacou a Lula a importância da concessão do porto de Santos, no litoral paulista, e assegurar o investimento na construção de um túnel entre Santos e Guarujá. O novo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), que é ex-governador de São Paulo, é crítico da privatização do porto paulista.