Lula fará cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira, dia 30, informa Secom

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou, por meio de nota, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará uma cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira, 30.

Nesta quinta-feira, 29, Lula realizou exames pré-operatórios.

No restante do dia, segundo a Secom, o presidente vai despachar na Granja do Torto, residência de campo oficial da Presidência.