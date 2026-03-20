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Política

Lula: Está chegando o momento de a gente começar a saber quem faz ou não faz, quem mente ou não

Presidente alerta eleitores para escolha de políticos e defende investimentos em educação durante evento em Minas Gerais

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores - PT) declarou, nesta sexta-feira (20), em Sete Lagoas (MG), que "está chegando o momento" de a sociedade brasileira analisar "quem brinca no celular que diz a verdade e quem entrega e quem não entrega", ao mesmo tempo em que alertou sobre a importância da escolha de representantes nas próximas eleições. As declarações foram feitas durante a entrega de novos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola.

Segundo Lula, é fundamental que a população comece a "conhecer um pouco a história do nosso País, saber quem é quem nesse País, saber quem faz as coisas e quem não faz, quem mente e quem não mente". Ele enfatizou a necessidade de discernir entre os que se comunicam através de aparelhos celulares e os que realmente entregam resultados à nação.

Críticas e alerta sobre a escolha dos eleitores

O presidente reiterou seu discurso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mencionando o risco de eleger "uma pessoa que diz que quem tomar vacina vai virar gay". Ele também destacou que o trabalho atual "está só no começo", com muitas ações ainda a serem implementadas no país.

Lula instigou os cidadãos a questionarem "quem fez o que no País" e a assumirem a responsabilidade pelo futuro da nação. Ele projetou as próximas eleições, onde a população terá que escolher entre deputados, senadores, governadores e presidente. "A pergunta que quero deixar é a seguinte: vocês escolheriam um inimigo de vocês para ser padrinho de vocês? (...) Quando for votar, tem que pensar nisso", argumentou.

Reforçando o alerta, o chefe do Executivo afirmou que o eleitor deve "escolher alguém que vai tomar conta desse País por quatro anos". Ele exemplificou escolhas equivocadas com menções a "uma pessoa que diz que quem tomar vacina vai virar gay, uma pessoa que zomba de outra que estava com falta de ar, uma pessoa que em vez de incentivar a compra de livro incentiva a compra de arma".

Investimento em educação como prioridade

Durante o evento em Sete Lagoas, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um novo aumento de 14,35% para os municípios de todo o Brasil no Programa Caminho da Escola. O presidente defendeu veementemente os investimentos no setor educacional como essenciais para o desenvolvimento do Brasil.

Para Lula, "não tem outro jeito de salvar o Brasil se não investirmos em educação. Não tem exemplo no mundo de um país que se desenvolveu sem antes investir em educação. Por isso, para nós é uma questão de honra", sublinhou.

Presença e elogios de Pacheco

O senador Rodrigo Pacheco (Partido Social Democrático - PSD-MG) esteve ao lado do presidente, acompanhado de vários outros parlamentares e autoridades locais. Lula tem tentado convencer Pacheco, o ex-presidente do Senado, a ser candidato ao governo de Minas Gerais.

Em uma breve fala, Pacheco fez elogios ao presidente, descrevendo-o como uma "figura humana e extraordinária" e o "maior político e democrata da nossa história". "Quero dizer da minha satisfação de poder acompanhar hoje essa figura humana e extraordinária e esse político que certamente está gravado na história do Brasil como o maior político e democrata da nossa história, o presidente Lula", declarou o senador.

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