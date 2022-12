Lula escolhe Luiz Marinho para chefiar Ministério do Trabalho, segundo a Folha

O Ministério do Trabalho será comandado pelo deputado federal eleito Luiz Marinho (PT-SP), segundo fontes da equipe de transição adiantaram à Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já convidou o aliado, que aceitou a proposta. E o anúncio deverá ser feito nos próximos dias. As informações são da Folha de S.Paulo.

Segundo a publicação, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião na semana passada, disse a Marinho para ele convencer as centrais sindicais sobre o seu nome para a pasta. As três principais —CUT, Força Sindical e UGT— teriam endossado o nome do petista.

Marinho é presidente do diretório estadual do PT em São Paulo, aliado próximo de Lula e chefiou a pasta de 2005 a 2007.