Lula envia ao Congresso projeto de lei que acaba com a escala 6x1

O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional, nesta terça-feira (14), projeto que estabelece o fim da escala 6x1, modelo no qual se trabalha por seis dias na semana para um de folga. De acordo com a Casa Civil, o texto está sendo encaminhado em regime de urgência constitucional, o que acelera a tramitação. Por esse modelo, é necessário votar o tema em até 45 dias na Câmara, sob risco de trancar a pauta. A íntegra da proposta não foi divulgada.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Governo envia mensagem ao Congresso sobre envio do projeto que acaba com escala 6x1]]

[[(standard.Article) Governo Lula decide enviar ao Congresso projeto de lei próprio sobre fim da escala 6x1]]

"Hoje é um dia importante para a dignidade da família, de quem constrói o Brasil todos os dias. Encaminhei ao Congresso Nacional, com urgência constitucional, um projeto de lei que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. E, importante, sem qualquer redução de salário", publicou o presidente no X (antigo Twitter).

O presidente da República acrescentou: "A proposta devolve tempo aos trabalhadores: tempo para o lazer, para o descanso e para o convívio familiar. Um passo para um país mais justo e com mais qualidade de vida para todos".