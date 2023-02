Lula é vacinado por Alckmin com a 5ª dose contra a Covid durante lançamento de campanha nacional

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vacinado com a quinta dose contra a Covid pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que é médico. "Daqui para frente, quando vocês virem um aviso na TV, no rádio, que estão dando vacina na cidade de vocês, não sejam irresponsáveis, vão lá tomar vacina. É a única garantia de não morrer por falta de responsabilidade", afirmou o petista, após receber a dose do imunizante, durante o lançamento da campanha nacional de vacinação, na tarde desta segunda-feira (27), na cidade do Guará, no Distrito Federal.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a primeira-dama, Janja da Silva, tambem estavam no evento. O objetivo da campanha, que traz a mensagem "Vacina é vida. Vacina é para todos", é ampliar o percentual de brasileiros imunizados em todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). A mobilização inclui vacinação contra a Covid-19 e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas, além do início do plano de vacinação contra Covid-19 para 2023.

As pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer, que é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron. Nesta primeira etapa, a imunização contra a Covid-19 terá reforço para os grupos prioritários em todo o país.