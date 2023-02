Belém aplica ‘Pfizer Baby’ nesta segunda-feira (27); prefeitura aguarda remessa de vacina bivalente

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), inicia a vacinação contra covid-19, disponibilizando apenas a vacina Pfizer Baby. Segundo a pasta, a capital ainda não recebeu remessas do imunizante bivalente. A previsão é que o Ministério da Saúde envie as doses para o estado do Pará no dia 27 deste mês. De acordo com a Sesma, assim que for definida a data de início da vacinação, mediante a confirmação da chegada das doses, será anunciado o cronograma da campanha de imunização em Belém.

De acordo com a Sesma, a vacina Pfizer Baby está disponível para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, para realizar a 2ª dose daquelas que iniciaram esquema com essa vacina e para aplicação da 1ª e a 2ª dose para o caso de crianças com comorbidades, desde que os responsáveis apresentem documentos comprobatórios.

Até o momento, não está disponível a aplicação de 1ª dose da vacina Pfizer Baby para crianças que não estão na categoria de comorbidade. Assim como não está indicada aplicação de 1ª dose com Coronavac. A pasta aguarda a chegada dos demais imunizantes para retomada da vacinação para os demais públicos. A previsão é para ainda esta semana.

Unidades de saúde e instituições que estão aplicando a Pfizer Baby, com atendimento de 8h às 17h: