Lula diz que Trump deve comer maniçoba para 'nunca mais ter mau humor'

Em entrevista a agências internacionais nesta terça-feira (4/11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que se Donald Trump comesse maniçoba, prato típico do Pará, “nunca mais teria mau humor”. A declaração ocorreu ao comentar o convite que fez ao ex-presidente dos Estados Unidos para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém.

“Eu, sinceramente, queria que o Trump viesse aqui. Eu queria que ele viesse para ver o que é floresta. Se ele comer uma maniçoba, nunca mais vai ter mau humor”, disse Lula, lembrando também de uma conversa entre os dois em Kuala Lumpur, na Malásia, no fim de outubro.

VEJA MAIS

“Eu insisti para ele vir aqui. ‘Vá conhecer a Amazônia, cara. Você vai perceber que o humor da gente fica maravilhosamente bom’”, completou.

A maniçoba é um dos pratos mais tradicionais do Pará, especialmente durante o Círio de Nazaré. Preparada a partir da maniva (folha da mandioca cozida por vários dias para eliminar substâncias tóxicas), é geralmente servida com carnes e acompanhamentos típicos.

O governo norte-americano já sinalizou que não enviará representantes à cúpula de chefes de Estado.