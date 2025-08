Lula diz que tem 'limite de briga' com governo Trump

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou no domingo, 3, que tem um "limite" na briga sobre o tarifaço com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que não pode falar o que "acha que é possível, mas o que é necessário". O chefe do Palácio do Planalto participou do último dia da programação do 17.º Encontro Nacional do PT, em Brasília.

"Tenho limite de briga com o governo americano. Não posso falar tudo o que eu acho que posso. Tenho que falar o que é possível, o que é necessário", disse o presidente brasileiro.

Para Lula, Trump "extrapolou os limites porque quer acabar com o multilateralismo". "Eles são um país muito grande, o mais bélico, com mais tecnologia, a maior economia. Tudo isso é muito importante. Mas queremos ser respeitados pelo nosso tamanho. Não somos republiqueta. Tentar colocar assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável."

Donald Trump afirmou que o presidente Lula pode falar com ele "quando quiser". A declaração foi dada na Casa Branca, em resposta a pergunta de uma jornalista da TV Globo.

Sobre o fato de as tarifas não parecerem ter ligação com questões comerciais, Trump afirmou que "as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada".

Lula reagiu horas depois. Na rede social X, escreveu que sempre esteve aberto ao diálogo e trabalha para responder as medidas tarifárias. "Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições."

Retorno

Formalmente, o evento serviu para a posse do novo presidente do partido, o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva, e para a dos novos presidentes estaduais. Também marcou o retorno do ex-ministro José Dirceu à direção nacional da sigla. Lula disse que essa volta é "extremamente importante".

Dirceu, que prepara uma candidatura à Câmara em 2026, será um dos 93 membros do diretório nacional e foi um dos mais ovacionados pela militância, com gritos de "guerreiro do povo brasileiro".

Ele voltou a ser considerado elegível em outubro, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que anulou condenação na Operação Lava Jato. O ex-ministro discursou no sábado.

Lula também exaltou a presença do ex-tesoureiro do partido Delúbio Soares, outro alvo da Lava Jato que teve condenação anulada.

Edinho

No primeiro discurso como novo presidente, Edinho Silva pediu a união do partido em torno de nova vitória de Lula e disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é o "maior líder fascista" da atualidade.

O ex-prefeito também afirmou que o partido precisa pensar no pós-Lula, uma vez que a eleição do ano que vem deve ser a última do político que está com 79 anos. "Na eleição que chega, a gente diz que é a eleição mais importante da nossa vida. Teremos a responsabilidade de construir o PT quando o presidente Lula não estiver mais nas urnas", destacou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.