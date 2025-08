Marcos do Val retorna ao Brasil e passa a usar tornozeleira eletrônica

Após sair do Brasil sem autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) será monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele retornou ao Brasil nessa segunda-feira (04/8) depois de uma viagem de dez dias para os Estados Unidos. Segundo apuração da TV Globo, o parlamentar foi abordado por policiais assim que desembarcou no Aeroporto de Brasília, no início da manhã.

Veja mais

A operação da Polícia Federal (PF) contra Marcos do Val foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que também determinou a instalação do equipamento de monitoramento no senador.

Moraes já havia bloqueado as contas do parlamentar em razão da viagem aos Estados Unidos com o passaporte bloqueado. Marcos do Val nega ter fugido. Ele afirma que fez a viagem para "curtir o recesso" com a filha, da qual estava afastado havia dois anos e meio.