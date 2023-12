Lula diz que sofre 'pressão muito grande' de Janja para maior participação de mulheres nas reuniões

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou, nesta sexta-feira (22), sobre a "pressão" que a esposa, a primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, faz para que as reuniões políticas que ele participa tenham um número maior de mulheres.

“Sofro uma pressão muito grande. Tenho em casa uma mulher que não pode ver uma fotografia minha só com homem que fica p*ta da vida comigo. Fica p*ta com o [fotógrafo Ricardo] Stuckert. Ela fala ‘manda o Stuckert publicar foto com mulher. Só tem homem nesse negócio’", declarou Lula, durante evento natalino com catadores de materiais recicláveis.

Ele afirma que reconhece a necessidade de avanço na participação feminina na política. "Às vezes, é verdade. Ainda há uma dominação das mesas que a gente faz, a maioria é homem. Temos que aprender”, disse o petista, sem citar as demissões de duas ministras em 2023: Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) e Ana Moser, que saíram dos ministérios do Turismo e Esporte, respectivamente. Outra que saiu do governo foi Rita Serrano, exonerada do comando da Caixa Econômica Federal.

Lula também escolheu um homem - o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino - para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, a mais alta Corte judiciária do país terá apenas uma mulher - Cármem Lúcia, de 69 anos - entre os seus 11 membros.