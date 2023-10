R70: 'Lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens no governo'

CONTA DE LUZ

A Agência Nacional de Energia Elétrica mantém bandeira verde em novembro e a conta de luz segue sem taxa adicional.

LÍNGUA PORTUGUESA

A Academia Brasileira de Letras incluiu “dorama” no vocabulário. A palavra se refere às séries asiáticas que arrastam legiões de fãs.

“Lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens no governo.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileiro, afirma que “quando você estabelece uma aliança com um partido político, nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar”.

BELÉM

LIXO

Sobre nota publicada na edição desta sexta-feira, 27, a respeito do grave problema da falta de solução para o lixo doméstico da capital paraense, a prefeitura de Belém enviou comunicado à coluna em que afirma que a atual gestão é “herdeira de um passivo histó-rico” e abriu licitação para contratação de nova empresa que ficará responsável pelos serviços. O assunto ganhou repercussão nacional, especialmente após a cidade ser escolhida para ser a sede da COP 30, em 2025.

CONCORRÊNCIA

Ainda sobre o problema do lixo, a prefeitura informou que três consórcios enviaram propostas para participar da concorrência pública para a contratação de parceria público-privada para instalar um novo e complexo sistema integrado de manejo e gestão de resíduos sólidos em Belém, que inclui a construção de um novo aterro – a cargo do consórcio vencedor da PPP. As propostas foram abertas no dia 31 de julho deste ano e após contestação de algumas empresas a licitação foi liberada pela Justiça. Agora a comissão de licitação escolherá o consórcio vencedor que constituirá uma empresa para firmar a parceria com a prefeitura.

MARAJÓ

CAVALOS

A prefeitura de Soure, no Arquipélago do Marajó, já tinha desistido de realizar este ano a tradicional corrida do cavalo marajoara. Embora seja um grande atrativo turístico que injeta dinheiro na economia da cidade, a corrida é muito cara e os repasses ao município tiveram uma queda drástica com a redução do Fundo de Participação dos Municípios. Mas depois de muitos pedidos de parceria com a iniciativa privada, os ventos mudaram e as respostas positivas ao prefeito da cidade, Guto Gouveia, o fizeram retomar a corrida para o fim de novembro.

CUSTOS

Até onde se sabe, a corrida do cavalo marajoara é a maior do tipo no mundo, com um percurso de 180 quilômetros, feito em dois dias de viagem, sendo que a metade da corri-da o cavaleiro corre junto do cavalo e não sobre o cavalo, para que o animal não seja sobrecarregado e consiga dar conta do segundo dia da prova. O alto custo gira justamente em torno do treinamento especial do cavalo e do cavaleiro. Essa preparação dura o ano todo e não ter a corrida seria um grande prejuízo para os donos de cavalos que trabalham com a criação especialmente voltada para a corrida.

CONVENÇÃO

PARTIDO

O PSDB promove neste sábado, 28, a sua convenção estadual na sede da Câmara Municipal de Belém. A movimentação do partido não deve representar mudança significativa no diretório estadual, que deverá reeleger Nilson Pinto presidente. O incômodo está residindo em Ananindeua. Com a saída do deputado estadual Erick Monteiro, que trocou o domicílio eleitoral para Capitão Poço, se esperava que o ex-prefeito Manoel Pioneiro voltasse ao comando, mas com vistas à eleição de deputado, em 2026. Porém, Pioneiro colocou seu filho, Leonam Antunes, que agora assina Leonam Pioneiro, no diretório municipal, e os poucos nomes do partido na Câmara de Ananindeua acreditam que todos os esforços do próximo ano serão para eleger o jovem como vereador. Ele, inclusive, aparece ao lado do pai com a nova assinatura no convite para a convenção deste sábado, a partir das 14h.

ARQUEOLOGIA

MONTE ALEGRE

Milhares de fragmentos em cerâmica e outros materiais compõem um rico material resgatado em oito sítios arqueológicos, sendo Campo da Mulata, Carcará, Menejo e Papaqui I alguns deles, localizados em Monte Alegre, no Baixo Amazonas. O resgate, que durou seis meses, foi finalizado neste mês pela Inside Consultoria Científica, e fez parte do salvamento arqueológico dentro das obras de implantação e cons-trução da rodovia PA-423, de responsabilidade da Secretaria de Estado de Transporte, com a Etec Engenharia.

KORIABO

O resgate é parte do no Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico, em ações estabelecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os fragmentos encontrados nos sítios tratam-se de utensílios e objetos, em cerâmica, originários do Complexo Koriabo, relativo a povos indígenas que habitaram o Caribe, as Guianas e o Baixo Amazonas, em período anterior à invasão europeia, por volta de 500 a mil anos atrás.

EM POUCAS LINHAS



► Devotos de Porto Nacional, no Estado do Tocantins recebem hoje visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Será a segunda vez que a padroeira dos paraenses visita Porto Nacional, quarta maior cidade do Tocantins, distante 54 quilômetros de Palmas e 1.259 quilômetros de Belém.

► É de dar dó a situação dos moradores da Vila de Grota Seca, zona rural do município de Capitão Poço, nordeste do Pará. Eles denunciam as más condições do único posto de saúde da vila.

► Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as mazelas das instalações, com muito limo nas paredes e goteiras que obrigam os funcionários a encherem os corredores de baldes na hora das chuvas, que voltaram fortemente ao município.

► O major-brigadeiro Raimundo Nogueira Lopes Neto, atual comandante do I Comando Aéreo Regional (I Comar), recebeu no último dia 24, Dia do Aviador, a notícia de sua indicação à quarta estrela de tenente-brigadeiro do ar. Esse é o último posto da Aeronáutica entre oficiais generais da Força Aérea Brasileira. A promoção será em novembro de 2024.

► O deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA) apresentou projeto de lei que estabelece regras gerais de atendimento e assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de pacientes acometidos por epidermólise bolhosa, doença genética hereditária rara, debilitante e que incapacita.

► O PL garante cobertura integral com consultas, exames diagnósticos, curativos, medicamentos e suplementos, além de acompanhamento por equipe multidisciplinar. A proposição foi criada com base no caso do menino Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, do Rio de Janeiro, que emocionou o País ao reencontrar sua mãe após 16 dias em coma por complicações da doença.

► A Igreja Presbiteriana promove hoje, a partir das 19h na Praça da Bíblia, noite de louvor com o musical VPC.