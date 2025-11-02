Capa Jornal Amazônia
Lula diz que mundo não pode só pedir para Brasil manter floresta em pé e precisa contribuir

Presidente da República fez a declaração durante visita à Comunidade Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós, no Oeste do Pará

Estadão Conteúdo
fonte

Fala do presidente ocorreu durante visita à Comunidade Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós (Reprodução / Instagram @lulaoficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, hoje, 2, às vésperas da Conferência do Clima das Nações Unidos (COP 30), o mundo está voltando os olhares para a Amazônia, mas precisa dar sua contribuição.

"A gente está obrigando o mundo a olhar a Amazônia com os olhos que deve olhar a Amazônia. Não é só pedir para a gente manter a Floresta em pé. É preciso pedir para a gente manter a floresta em pé e para ela ficar em pé nós temos que dar sustentação econômica, educacional, de saúde para as pessoas que tomam conta dessa floresta em pé", disse, em visita à Comunidade Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós.

Lula defendeu que é "obrigação" dar as condições para as pessoas que moram na região tomarem conta da floresta. "A COP é esse momento extraordinário em que o mundo vai conhecer não apenas a Amazônia, mas vai conhecer o povo da Amazônia para ver que povo maravilhoso, que povo extraordinário", completou.

Na sequência, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu a bioeconomia, o extrativismo e o artesanato na região como alternativas à exploração dos recursos naturais da região. Marina lembrou do compromisso assumido pelo governo de zerar desmatamento até 2030. "A gente já reduziu em dois anos em 50% o desmatamento na Amazônia, 32% no país inteiro Os incêndios até agora foram uma redução de 50% no País inteiro, mais de 80% na Amazônia, 90% no Pantanal, 48% no Cerrado".

Marina terminou agradecendo a Lula pela terceira vez como ministra do Meio Ambiente. "Eu comecei, nós dois juntos, eu com 45 anos, agora eu tenho 67 anos. E eu tenho a alegria de ver que todas as sementes que o senhor plantou, que o senhor se comprometeu com o Chico Mendes quando ele ainda era vivo, o senhor agora está colhendo e plantando mais sementes", elogiou.

Na visão dela, a COP30 é o lugar para o governo dizer o Brasil vai fazer a sua parte desacelerando o desmatamento. "E o mundo precisa fazer a sua parte reduzindo a emissão de carbono, de petróleo e gás."

Por fim, ela defendeu que "gosta" quando Lula diz ser preciso sair da dependência do uso de combustível fóssil. "Não é fácil, mas se Deus quiser, nós haveremos de traçar o mapa do caminho".

