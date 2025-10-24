Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que frase sobre 'traficantes serem vítimas de usuários' foi mal colocada

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que errou ao dizer que "traficantes são vítimas dos usuários" de drogas. Disse que a frase foi "mal colocada" e que seu "posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado".

Em publicação no X na tarde desta sexta-feira, 24, porém, Lula não pediu desculpas pelo que falou. Disse que "mais importante do que as palavras são as ações" do seu governo.

"Fiz uma frase mal colocada nesta quinta-feira e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país", afirmou o presidente.

A publicação foi feita às 14h15, no horário de Brasília. Lula está na Malásia, onde, pelo fuso horário, era 1h15 de sábado. No texto, o presidente diz, ainda que "continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado".

Em declaração nesta sexta-feira, Lula disse que uma forma mais eficaz de combater o uso de drogas seria ter uma ação junto aos usuários.

"Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários, os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra (...). Então é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate a droga", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lula

traficantes

declaração
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Quem é o juiz federal suspeito de tentar furtar garrafas de champanhe de supermercado de SC

24.10.25 15h08

NOVA SENTENÇA

TRE mantém condenação e inelegibilidade de Wlad Costa por violência política de gênero e extorsão

O recurso da defesa do ex-deputado foi negado nesta quarta-feira, 22

24.10.25 14h53

Lula diz que frase sobre 'traficantes serem vítimas de usuários' foi mal colocada

24.10.25 14h52

investigação

Lucas Bove: quem é o deputado de SP investigado por agredir a ex-mulher

Paulistano, de 37 anos, é formado em Administração e Comércio Exterior pelo Mackenzie

24.10.25 11h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda