Lula diz que chamou delegados que estariam 'fingindo trabalhar' para combater crime organizado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 23, que pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para chamar todos delegados que estão fora da Polícia Federal, e agentes que, segundo o presidente, estão "fingindo trabalhar" para, atuarem no combate ao crime organizado.

Lula afirma que essa será a primeira vez que todos os cargos da Polícia Federal serão ocupados por servidores, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime organizado. Nesta quarta-feira, 22, o presidente assinou um decreto convocando mil novos agentes para reforçar o enfrentamento às organizações criminosas.

"Ontem eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado", afirmou o presidente. "Mas, aqueles agentes ou delegados que estão aí, em outro lugar, fingindo que estão trabalhando e não estão trabalhando, todos vão ter que voltar, porque nós vamos derrotar o crime organizado".

O presidente deu a declaração no evento Feira Brasil na Mesa, realizado pela Embrapa, em Planaltina, no Distrito Federal. Este foi o primeiro evento público de Lula após o retorno de uma agenda por países da Europa.

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O combate ao crime organizado é considerado um assunto estratégico para o governo, pelo impacto que pode ter nas eleições de outubro. Conforme indicam as pesquisas eleitorais, a segurança pública tende a ser uma das principais pautas do pleito.

Críticas a Trump

Durante o evento, Lula também fez novas críticas ao presidente dos Estados Unidos. Ele afirmou que irá levar jabuticaba para o presidente da China, Xi Jinping, e para Donald Trump, para "acalmá-lo".

"Agora, quando eu viajar vou levar um pezinho de jabuticaba para o Xi Jinping, e para o Trump para acalmar ele. Jabuticaba é calmante. Vou levar maracujá", afirmou Lula. "O Brasil tem um potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar", acrescentou.

Lula já havia ironizado Trump em julho do ano passado, afirmando que iria levar jaboticabas ao presidente porque quem come a fruta não fica de "mau humor" e "não precisa de briga tarifária".

"Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática", afirmou Lula na época em tom de ironia.

O governo Donald Trump tem sinalizado a intenção de que facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), sejam classificadas como organizações terroristas. A iniciativa que é rejeitada pelo governo Lula e por especialistas, que entendem que a mudança poderia ser pouco eficiente na prática e gerar efeitos que podem afetar até o mercado financeiro.