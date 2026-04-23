Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que chamou delegados que estariam 'fingindo trabalhar' para combater crime organizado

O presidente deu a declaração no evento Feira Brasil na Mesa, realizado pela Embrapa, em Planaltina, no Distrito Federal

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 23, que pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para chamar todos delegados que estão fora da Polícia Federal, e agentes que, segundo o presidente, estão "fingindo trabalhar" para, atuarem no combate ao crime organizado.

Lula afirma que essa será a primeira vez que todos os cargos da Polícia Federal serão ocupados por servidores, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime organizado. Nesta quarta-feira, 22, o presidente assinou um decreto convocando mil novos agentes para reforçar o enfrentamento às organizações criminosas.

"Ontem eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado", afirmou o presidente. "Mas, aqueles agentes ou delegados que estão aí, em outro lugar, fingindo que estão trabalhando e não estão trabalhando, todos vão ter que voltar, porque nós vamos derrotar o crime organizado".

O presidente deu a declaração no evento Feira Brasil na Mesa, realizado pela Embrapa, em Planaltina, no Distrito Federal. Este foi o primeiro evento público de Lula após o retorno de uma agenda por países da Europa.

Um homem carregando um pacote no ombro passa por um grande outdoor com a imagem do Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Mojtaba Khamenei, em uma rua de Teerã, em 20 de abril de 2026 Generais da Guarda Revolucionária agora comandam o Irã. Quem são eles e o que eles querem?

Cem coronéis, majores e tenentes da reserva do DF receberam em fevereiro R$ 40 milhões em penduricalhos Cem PMs do DF receberam R$ 40 milhões em penduricalhos; coronel embolsou R$ 832 mil em fevereiro

A neurocientista Suzana Herculano-Houzel, palestrante no São Paulo Innovation Week, afirma que terceirizar decisões significa abrir mão de desenvolver o próprio cérebro. 'Você não frita os neurônios nas telas, mas pode estar jogando sua vida pela janela'

O combate ao crime organizado é considerado um assunto estratégico para o governo, pelo impacto que pode ter nas eleições de outubro. Conforme indicam as pesquisas eleitorais, a segurança pública tende a ser uma das principais pautas do pleito.

Críticas a Trump

Durante o evento, Lula também fez novas críticas ao presidente dos Estados Unidos. Ele afirmou que irá levar jabuticaba para o presidente da China, Xi Jinping, e para Donald Trump, para "acalmá-lo".

"Agora, quando eu viajar vou levar um pezinho de jabuticaba para o Xi Jinping, e para o Trump para acalmar ele. Jabuticaba é calmante. Vou levar maracujá", afirmou Lula. "O Brasil tem um potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar", acrescentou.

Lula já havia ironizado Trump em julho do ano passado, afirmando que iria levar jaboticabas ao presidente porque quem come a fruta não fica de "mau humor" e "não precisa de briga tarifária".

"Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática", afirmou Lula na época em tom de ironia.

O governo Donald Trump tem sinalizado a intenção de que facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), sejam classificadas como organizações terroristas. A iniciativa que é rejeitada pelo governo Lula e por especialistas, que entendem que a mudança poderia ser pouco eficiente na prática e gerar efeitos que podem afetar até o mercado financeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/MINISTRO/JUSTIÇA/PF/AGENTES/CRIME ORGANIZADO/COMBATE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Carreira militar

Governo do Pará vai convocar mais de dois mil policiais militares e bombeiros

Os aprovados em concurso público já começam o período de habilitação em 4 de maio

23.04.26 18h25

ELEIÇÕES 2026

Voto de presos provisórios valerá em 2026, decide TSE; entenda

Com isso, o alistamento eleitoral e a instalação de seções em unidades prisionais permanecem válidos para o pleito deste ano

23.04.26 17h53

POLÍTICA

Lula diz que chamou delegados que estariam 'fingindo trabalhar' para combater crime organizado

O presidente deu a declaração no evento Feira Brasil na Mesa, realizado pela Embrapa, em Planaltina, no Distrito Federal

23.04.26 17h36

saúde

Vorcaro é submetido a exames e retorna para prisão na PF

Ele passou por uma série de exames rotineiros

23.04.26 17h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: confira as profissões que não serão inclusas se a proposta for aprovada

A mudança não deve ser estendida a todas as áreas de atuação, devido a elas não estarem de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

16.04.26 18h20

crítica

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março: fim de penduricalho levará juízes à 'escravidão'

"Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. E acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu?"

20.04.26 14h48

TENSÃO

Ex-ministra do STJ critica Gilmar por representação contra senador da CPI; 'vingança', diz

"Houve uma precipitação para, açodadamente, representar contra o senador. Isso é que me parece uma vingança e uma revanche", disse a ex-ministra.

16.04.26 8h52

'Eu não vim para cá para ser um Zé Mané', diz Guimarães, novo ministro da articulação política

Ministro terá a missão de garantir unidade na articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso

16.04.26 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda